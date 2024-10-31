На Алтае женщину за отказ платить алименты принудили работать восемь месяцев

Для отбывания наказания должницу направили в исправительный центр В Алтайском крае восемь месяцев принудительных работ назначили женщине, которая задолжала более 250 тысяч рублей по алиментам дочери, сообщает региональная ФССП.
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