Петербуржцам рассказали о достижениях Красногвардейского района за последние пять лет

За это время здесь 1700 семей улучшили жилищные условия при помощи города В новом проекте «Петербургский дневник» рассказывает о том, какие позитивные изменения произошли в районах города за последние 5 лет.
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