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Депутат Мосгордумы Картавцева приняла участие в открытии нового ФОК в Бибирево

Депутат Мосгордумы Картавцева приняла участие в открытии нового ФОК в Бибирево

В двухэтажном здании спорткомплекса разместили бассейн для оздоровительного плавания Председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева приняла участие в открытии нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Бибирево, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

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