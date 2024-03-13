8 непростых задачек для тех, кто правда любит пошевелить мозгами

Когда вы беретесь за головоломки, чего вы хотите? Пощелкать их как орешки или действительно "поломать" немного голову, чтобы мозги немного закипели от нестандартного мышления? Сегодня мы предлагаем именно второй вариант.
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