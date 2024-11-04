Страна и люди
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Страна и люди

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Запад потерпел поражение от России в Курской области

Запад потерпел поражение от России в Курской области

Вряд ли гибель в Курской области матери, закрывающей собой ребенка от осколков снарядов, которыми вэсэушники обстреливали ее жилище, вошла как тема в персональный брифинг для главы американского оборонного ведомства.

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