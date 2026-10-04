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Орелtimes

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Ночью над Орловской областью уничтожено 14 вражеских БПЛА

Ночью над Орловской областью уничтожено 14 вражеских БПЛА

Прошедшая ночь выдалась неспокойной для Орловской области: над территорией региона было уничтожено 14 вражеских беспилотников.

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