Филиппины: с 24 июля по меньшей мере три человека погибли в городе Давао, регион Давао, и провинции Сарангани, регион Соцкссарген, из-за неблагоприятных погодных условий, вызванных тропическим штормом (TS) Кияпо (международное название: Ноул).
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