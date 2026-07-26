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Контрафронт

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Филиппины: с 24 июля по меньшей мере три человека погибли в городе Давао, регион Давао, и провинции...

Филиппины: с 24 июля по меньшей мере три человека погибли в городе Давао, регион Давао, и провинции Сарангани, регион Соцкссарген, из-за неблагоприятных погодных условий, вызванных тропическим штормом (TS) Кияпо (международное название: Ноул).

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