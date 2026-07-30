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Полицейские спасли людей из горящего дома в Алатау

Полицейские спасли людей из горящего дома в Алатау

В Алатау сотрудники патрульной полиции спасли людей во время пожара в жилом доме. Во время патрулирования инспекторы Умбеталиев и Бакберген заметили возгорание в доме, расположенном в микрорайоне Ынтымак.

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