«Ливерпуль» выиграл 9 матчей в сезоне ЛЧ, побив свой рекорд

«Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» (2:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Мерсисайдцы одержали 9-ю победу в текущем турнире, побив свой рекорд за время участия в ЛЧ (игры квалификационного раунда не учитывались).

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