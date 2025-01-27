Globaltrans завершил тендерное предложение на AIX

Globaltrans Investment PLC сообщил, что SQIF Capital JSC, действующее от своего имени, но за счет и в интересах Adaptive Capital Limited, прямой дочерней структуры компании, завершил добровольное биржевое тендерное предложение о выкупе определенных глобальных депозитарных расписок Globaltrans.
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