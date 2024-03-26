В ряде регионов могут не успеть закрыть старые полигоны к 2026 году

В шести регионах существуют риски, что старые полигоны, которые временно работают без надлежащих документов, не получится заменить новыми объектами обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) к 1 января 2026 года.
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