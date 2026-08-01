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Талалаев — о матче с «Динамо»: «Балтика» пропускает через полторы минуты. Это детский сад, это пионерлагерь»

Талалаев — о матче с «Динамо»: «Балтика» пропускает через полторы минуты. Это детский сад, это пионерлагерь»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о победе над московским «Динамо» (2:1) в матче второго тура российской Премьер-лиги (РПЛ).

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