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Наш потерянный мир

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Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам

Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам

Рособрнадзор предупредил 19 российских вузов о недопустимости невыполнения обязательных предписаний. В официальном канале в мессенджере «Макс» ведомство предложило принять меры по обеспечению соблюдения норм в рамках федерального госконтроля в сфере образования.

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