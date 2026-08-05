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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В «Бешикташе» верят, что подпишут Влаховича благодаря наличию Итальяно: «Мы работаем над этим, ведем переговоры»

Президент «Бешикташа» Сердал Адали подтвердил, что клуб ведет переговоры о переходе Душана Влаховича .

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