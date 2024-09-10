Захарова: РФ даст соответствующую политическую оценку атаке Киева на Подмосковье

Российская Федерация даст соответствующую политическую оценку атаке Украины на Подмосковье. С таким заявлением выступила официальный представитель отечественного министерства иностранных дел Мария Захарова, информирует ТАСС.
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