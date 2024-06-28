Путин: Россия создает не имеющие аналогов в мире атомные ледоколы

Работники судостроительной отрасли строят не имеющие аналогов в мире атомные ледоколы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме по случаю Дня кораблестроителя, опубликованной на сайте Кремля.
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