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Алена Солнцева о новом образе 90-х, Константинопольском, Византийском и о том, чем это кончилось

Алена Солнцева о новом образе 90-х, Константинопольском, Византийском и о том, чем это кончилось

В первый день нового года выходит в прокат фильм культового режиссера Григория Константинопольского "Клипмейкеры", в котором он в своей особой парадоксальной манере вспоминает молодость, 90-е годы, старых друзей, атмосферу лихого десятилетия.

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