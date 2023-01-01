Алена Солнцева о новом образе 90-х, Константинопольском, Византийском и о том, чем это кончилось

В первый день нового года выходит в прокат фильм культового режиссера Григория Константинопольского "Клипмейкеры", в котором он в своей особой парадоксальной манере вспоминает молодость, 90-е годы, старых друзей, атмосферу лихого десятилетия.
В первый день нового года выходит в прокат фильм культового режиссера Григория Константинопольского "Клипмейкеры", в котором он в своей особой парадоксальной манере вспоминает молодость, 90-е годы, старых друзей, атмосферу лихого десятилетия.
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