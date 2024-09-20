САУ «Мста-С» из «Днепра» ликвидировала орудие Д-20 ВСУ под Работино

Расчёт передвижной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» калибра 152 мм, находящийся на службе в ВС РФ, успешно выполнил задачу по ликвидации замаскированного орудия Д-20 Вооружённых сил Украины (ВСУ), расположенного в лесной зоне поселка Работино в Запорожье.
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