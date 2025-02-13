Впервые за несколько лет: Казахстан планирует задействовать в параде Победы 4,5 тыс. человек

Республика впервые за долгое время будет праздновать День победы, как и положено, парадом.Шесть лет подряд Казахстан отказывался от проведения ежегодного парада в честь Дня Победы, объясняя, что в стране предпочитают экономить средства и не отрывать своих солдат от боевого дежурства.