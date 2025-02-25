Геннадий Бережнов

После перемирия не будет оснований не проводить выборы. Однако США настаивает на их проведение. Уклонение от переговоров не Киева, а Запада понятно, да и с кем там можно их вести, если и Рада не приняла возможность исполнение им должности Президента. Однако мы постоянно твердим о переговорах что бы все это знали. Я вот думаю чем бы могли закончится стамбульские переговоры, не откажись Киев от них.