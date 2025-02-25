Президент России Владимир Путин в комментарии журналисту Павлу Зарубину сравнил рейтинг президента Украины Владимира Зеленского и экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Путин сравнил рейтинг Зеленского и Залужного
Комментарии
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Геннадий Бережнов
После перемирия не будет оснований не проводить выборы. Однако США настаивает на их проведение. Уклонение от переговоров не Киева, а Запада понятно, да и с кем там можно их вести, если и Рада не приняла возможность исполнение им должности Президента. Однако мы постоянно твердим о переговорах что бы все это знали. Я вот думаю чем бы могли закончится стамбульские переговоры, не откажись Киев от них.
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