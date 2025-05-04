В Александровском районе сутки ликвидировали последствия непогоды

Из-за обильного снегопада, повалившего деревья и повредившего линии электропередачи, десятки деревень остались без света — в восстановительных работах участвовали спасатели, энергетики из соседних районов и экстренные службы, в отдельных селах электричества до сих пор нет.
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