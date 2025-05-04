НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Владимирские новости

1 подписчик

В Александровском районе сутки ликвидировали последствия непогоды

В Александровском районе сутки ликвидировали последствия непогоды

Из-за обильного снегопада, повалившего деревья и повредившего линии электропередачи, десятки деревень остались без света — в восстановительных работах участвовали спасатели, энергетики из соседних районов и экстренные службы, в отдельных селах электричества до сих пор нет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх