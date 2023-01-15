Военное обозрение

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Грузия в очередной раз отказала Украине в предоставлении военной помощи

Грузия в очередной раз отказала Украине в предоставлении военной помощи

Украина останется без грузинской военной помощи, Грузия не намерена вмешиваться военный конфликт. По словам вице-премьера, министра культуры, спорта и молодежи Теи Цулукиани, правительство не допустит вовлечения страны в военные действия.

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