Объявлен лонг-лист Букеровской премии

Дебютный роман японской писательницы Сао Итикавы «Горбунья», завоевавший популярность в Японии, и книга французского автора Венсана Делакруа о нелегальных мигрантах «Лодчонка» вошли в длинный список претендентов на Международную Букеровскую премию по литературе.
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