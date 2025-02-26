Объявлен лонг-лист Букеровской премии

Дебютный роман японской писательницы Сао Итикавы «Горбунья», завоевавший популярность в Японии, и книга французского автора Венсана Делакруа о нелегальных мигрантах «Лодчонка» вошли в длинный список претендентов на Международную Букеровскую премию по литературе.