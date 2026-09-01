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Копилка советов на каждый день

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Коктейли для отличного здоровья 15 рецептов

Коктейли для отличного здоровья 15 рецептов

Белковый коктейль200 грамм сметаны100 грамм варенья (малиновое,смородиновое)Тертый грецкий орех3 яйцаВзбить в блендере2.

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