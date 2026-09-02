В Орловскую область завезли 1,6 тыс. тонн ржаной муки из Беларуси

За год в Орловскую область из Беларуси завезли на 523 тонны ржаной муки больше, чем в прошлом году. С начала года поступило 28 партий общим объёмом 1606,5 тонны.
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