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Кубок Первого канала. «Россия 25» против Казахстана, Беларусь сыграет со сборной мира КХЛ

Сборная «России 25» сыграет с Казахстаном, Беларусь встретится со сборной мира КХЛ. Кубок Первого канала «Россия 25» – Казахстан – 14:15  Беларусь – сборная мира КХЛ – 18:30  ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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