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Наперегонки за благословением лимитрофов: 35 лет признанию независимости Прибалтики

Наперегонки за благословением лимитрофов: 35 лет признанию независимости Прибалтики

6 сентября 1991 года начался формальный распад Советского Союза – Государственный Совет СССР (на тот момент – высший орган власти) признал независимость Латвии, Литвы и Эстонии.

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