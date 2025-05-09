Жена Де Брейне посетила Неаполь на фоне слухов о возможном переходе бельгийца в «Наполи»

Итальянские СМИ утверждают, что жена Кевина Де Брейне недавно совершила поездку в Неаполь, чтобы осмотреть город, на фоне слухов о том, что «Наполи» готовит предложение о контракте для бельгийца, который станет свободным агентом по окончании сезона.
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