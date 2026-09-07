Эксперты "Фобоса" зафиксировали потепление осени в Москве на 0,5°C

За 30 лет температура осени в Москве повысилась на 0,5 °C, сообщил Михаил Леус из центра погоды "Фобос".
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