Здравствуйте. У меня есть подруга, с которой познакомились на работе год назад. Сразу поняла, что это абсолютно "мой" человек по мировоззрению, ощущение, что она просто читает мои мысли.
Подруга не порадовалась предложению стать крестной
Комментарии
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Платон Платонов
Отнюдь. Я тебя понял. Ты, как всегда, ляпнула сама не знаешь чего. Ты бы хоть со словариком сверяла свои завиральные фантазии.
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5 час.
Майя Maja
Думай и помни о себе, отсталый. Я и моя семья не твоего ума дело.
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5 час.
Платон Платонов
А чего же ты тут пишешь про свою семью? Зачем позоришься, на весь мир?
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5 час.
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