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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ван Синьюй второй раз в карьере обыграла соперницу из топ-10. Обе победы – над Пегулой

Ван Синьюй второй раз в карьере обыграла соперницу из топ-10. Обе победы – над Пегулой

51-я ракетка мира Ван Синьюй обыграла №3 Джессику Пегулу в третьем круге в Ухане – 6:3, 7:5. Для Ван Синьюй это вторая победа над соперницей из топ-10 при семи поражениях.

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