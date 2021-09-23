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Китай указал на негативное воздействие наследия колониализма на права человека

Китай указал на негативное воздействие наследия колониализма на права человека

Выступая в среду с совместным заявлением от имени более чем 20 стран с близкими взглядами на 48-й сессии Совета по правам человека /СПЧ/ ООН, постоянный представитель КНР при отделении ООН в Женеве Чэнь Сюй призвал международное сообщество обратить внимание на негативное влияние наследия колониализма на права человека, сообщает сегодня, 23 сентября, ИА «Синьхуа» Чэнь Сюй указал, что международное сообщество все время прилагает усилия по искоренению колониализма, но его вредные пережитки все еще существуют.

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