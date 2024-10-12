Новости СВО. Назван город, потеря которого станет катастрофой для Киева. Карта боевых действий на Украине на сегодня 13.10.2024

В Курской области выявили новые факты жестоких расправ над мирными жителями. В Курской области выявили новые факты жестоких расправ над мирными жителями Российские военные следователи выявили новые факты расправ украинскими боевиками над мирными жителями региона.
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