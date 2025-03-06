🛠 Насосную станцию в Кировском районе запустили после реконструкции Её производительность – 4,5 тысячи кубометров в час.
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🛠 Насосную станцию в Кировском районе запустили после реконструкции Её производительность – 4,5 тысячи кубометров в час.