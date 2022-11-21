«Царевна царегородская» Софья

Фёдор Бронников. «Встреча царевны Софьи Палеолог псковскими посадниками и боярами на Чудском озере» Царевна византийская Жизненный путь этой женщины начался около 1450 года (точная дата рождения неизвестна).
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