Дюпон-Эньян осудил Еврокомиссию за 6,1 млрд евро для Украины

Николя Дюпон-Эньян, лидер "Вставай, Франция", выступил против решения Урсулы фон дер Ляйен о выделении Украине 6,1 млрд евро на вооружения, подчеркнув рост налогов и тяжёлое положение французов.
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