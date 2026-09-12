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Царьград

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Дюпон-Эньян осудил Еврокомиссию за 6,1 млрд евро для Украины

Дюпон-Эньян осудил Еврокомиссию за 6,1 млрд евро для Украины

Николя Дюпон-Эньян, лидер "Вставай, Франция", выступил против решения Урсулы фон дер Ляйен о выделении Украине 6,1 млрд евро на вооружения, подчеркнув рост налогов и тяжёлое положение французов.

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