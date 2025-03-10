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Царьград

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Крах переговоров: Украина может лишиться поддержки США и шанса на урегулирование

Крах переговоров: Украина может лишиться поддержки США и шанса на урегулирование

Ставки на переговорах США и Украины высоки: их провал может поставить под угрозу поддержку Киева. Украина стремится убедить Штаты возобновить военную помощь в Саудовской Аравии.

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