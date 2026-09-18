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Новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней

Новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем В России утвердили календарь праздничных и выходных дней на 2027 год. Об этом 18 сентября сообщили в телеграм-канале правительства РФ.

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