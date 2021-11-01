В Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота завершается ревакцинация военнослужащих

В ближайшее время весь личный состав флотского объединения будет ревакцинирован. В настоящее время эту медицинскую процедуру проходят оставшиеся 150 военнослужащих отдалённых подразделений.
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