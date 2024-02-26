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Калужские хоккеисты не смогли одолеть "Атлант" в домашнем матче

Калужские хоккеисты не смогли одолеть "Атлант" в домашнем матче

25 февраля жаркие баталии развернулись на хоккейном матче во Дворце порта "Центральный" в Калуге. В воскресенье ХК "Калуга" в рамках первенства ЦФО среди юниоров группы "А" принимали дома ХК "Атлант" из Мытищ - лидера турнирной таблицы, сообщает Минспорта.

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