Калужские хоккеисты не смогли одолеть "Атлант" в домашнем матче

25 февраля жаркие баталии развернулись на хоккейном матче во Дворце порта "Центральный" в Калуге. В воскресенье ХК "Калуга" в рамках первенства ЦФО среди юниоров группы "А" принимали дома ХК "Атлант" из Мытищ - лидера турнирной таблицы, сообщает Минспорта.