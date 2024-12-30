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Царьград

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США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в провинции Ходейда, Йемен

США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в провинции Ходейда, Йемен

США и Великобритания осуществили авиаудары по позициям хуситов в провинции Ходейда на западе Йемена. Ранее Израиль атаковал портовые и энергетические объекты региона, в результате погибло шесть человек и 40 получили ранения.

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