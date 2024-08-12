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Алаудинов: в Курской области уничтожено рекордное за день число солдат ВСУ

Алаудинов: в Курской области уничтожено рекордное за день число солдат ВСУ

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что в Курской области ВС России уничтожили наибольшее число противника в день за всё время спецоперации.

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