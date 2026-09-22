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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ФИА изучает способы изменить систему ADUO, чтобы помочь отстающим производителям (The Race)

Как стало известно The Race, ФИА хочет скорректировать систему по оценке мощности моторов – ADUO. Проверка происходит после серии из шести гонок, причем оценивается исключительно мощность ДВС.

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