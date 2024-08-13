Росгвардия провела масштабные операции по борьбе с незаконным оборотом оружия и обеспечению безопасности в Москве

На прошлой неделе сотрудники лицензионно-разрешительных отделов предоставили гражданам и юридическим лицам около 3500 государственных услуг, связанных с оборотом гражданского оружия и охранной деятельностью.
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