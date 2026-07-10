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Когда будут каникулы в 2026–2027 учебном году: Минпросвещения утвердило график

Когда будут каникулы в 2026–2027 учебном году: Минпросвещения утвердило график

Российские школы получили рекомендации Минпросвещения, когда проводить каникулы. Школы не обязаны следовать им точь-в-точь: они могут использовать непосредственно федеральный календарный учебный график, а могут составить собственный график на его основе.

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