Почему хобот слонов стал таким ловким — узнали ученые

Китайские ученые впервые смогли проследить и доказать связь между изменениями климата, которое произошли миллионы лет назад, и тем, как современные слоны получили такой удивительный орган — ловкий, гибкий и сильный хобот.
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