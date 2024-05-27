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В Финляндии назвали второе место сборной России в рейтинге IIHF нелепым

В Финляндии назвали второе место сборной России в рейтинге IIHF нелепым

Калерво Куммола, мэр финского города Тампере, почетный президент федерации хоккея Финляндии и бывший вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF), высказал свое мнение по поводу обновленного рейтинга сборных по версии IIHF.

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