«Пожелала в сердцах неприятностей, и теперь в жизни «дочери маминой подруги» все наперекосяк!» – вздыхает Арина— Эта Катя наверняка меня и знать не знает, но я ее хорошо помню и терпеть не могла раньше, – рассказывает тридцатилетняя Арина.