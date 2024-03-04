«Пожелала в сердцах неприятностей, и теперь в жизни «дочери маминой подруги» все наперекосяк!» – вздыхает Арина— Эта Катя наверняка меня и знать не знает, но я ее хорошо помню и терпеть не могла раньше, – рассказывает тридцатилетняя Арина.
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