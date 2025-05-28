Тайна перевала Дятлова: необъяснимые факты и версии, которые опровергнуты навсегда Юлия ЧелкановаТайна перевала Дятлова продолжает поражать умы исследователей и любителей загадок уже более шестидесяти лет.
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