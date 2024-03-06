Делегация НОАК и Народной вооруженной полиции Китая рассмотрела доклад о работе правительства на 2-й сессии ВСНП 14-го созыва

Пекин, 5 марта /Синьхуа/ -- Делегация Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ и Народной вооруженной полиции Китая во вторник в рамках 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 14-го созыва провела групповые заседания для рассмотрения доклада о работе правительства.
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